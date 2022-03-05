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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 702 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Миколаєві вороги відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу

У Миколаєві вороги відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу

Київ • УНН

 • 227691 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У Миколаєві окупанти відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Зараз уже не стріляють. Відійшов ворог від аеропорту "Кульбакіне". Відійшов до Миколаївського авіаремонтного заводу. Там уже нічого немає, ми все вивезли. Ситуація невесела, але як є. Ми на них чекаємо".

Деталі 

Також у своєму зверненні Кім підтримав Херсон та закликав містян не здаватися.

"Ну а ми своє не здамо, оборонятимемося чим можемо і поки що можемо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я так думаю", - сказав він.

Нагадаємо 

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