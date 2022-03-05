У Миколаєві вороги відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Миколаєві окупанти відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.
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"Зараз уже не стріляють. Відійшов ворог від аеропорту "Кульбакіне". Відійшов до Миколаївського авіаремонтного заводу. Там уже нічого немає, ми все вивезли. Ситуація невесела, але як є. Ми на них чекаємо".
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Також у своєму зверненні Кім підтримав Херсон та закликав містян не здаватися.
"Ну а ми своє не здамо, оборонятимемося чим можемо і поки що можемо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я так думаю", - сказав він.
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