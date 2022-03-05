В Николаеве враги отошли от аэропорта "Кульбакино" к авиаремонтному заводу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Николаеве оккупанты отошли от аэропорта "Кульбакино" к авиаремонтному заводу. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.
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"Сейчас уже не стреляют. Враг отошел от Кульбакинского аэропорта. Отошел к Николаевскому авиаремонтному заводу. Там уже ничего нет, мы все вывезли. Ситуация невеселая, но как есть. Мы их ждем".
Детали
Также в своем обращении Ким поддержал Херсон и призвал горожан не сдаваться.
"Ну а мы свое не сдадим, будем обороняться чем можем и пока можем. В самом городе врагов нет. Можем спать спокойно, я так думаю", - сказал он.
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