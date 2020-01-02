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У Миколаєві викриту на хабарі чиновницю відправили під нічний домашній арешт

У Миколаєві викриту на хабарі чиновницю відправили під нічний домашній арешт

Київ • УНН

 • 8227 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Миколаєві викриту на хабарі у сумі 20 тис. гривень керівницю одного з управлінь Департаменту житлово-комунального господарства відправили під нічний домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Так, грошові кошти 44-річна посадовиця отримала за підписання актів виконаних робіт із недостовірними відомостями, щодо обсягу виконання робіт, від “підконтрольних” суб’єктів господарської діяльності.

Крім того відомо, що у 2018 році жінка вже була фігурантом двох кримінальних проваджень за вчинення злочинів у сфері службової діяльності (ч. 1 ст. 366 КК України “Службове підроблення” та ч. 1 ст. 367 КК України “Службова недбалість”), за якими у 2018 році їй було повідомлено про підозру та матеріали справи з обвинувальними актами скеровані до суду для прийняття рішення по суті.

“28 грудня слідчі затримали жінку у порядку ст. 208 КПК України та за погодженням з прокуратурою, повідомили про підозру за трьома епізодами: за двома по ч. 1 та одним — за ч. 3 ст. 368 КК України „Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою“, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 31 грудня суд обрав для підозрюваної міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб”, — сказано у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на хабарі у розмірі 20 тисяч гривень поліція викрила керівницю одного з управлінь Департаменту житлово-комунального господарства.

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