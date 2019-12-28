Обшуки у департаменті Миколаївської міськради: на хабарі викрито керівницю управління

КИЇВ. 28 грудня. УНН. На хабарі у розмірі 20 тисяч гривень поліція викрила керівницю одного з управлінь Департаменту житлово-комунального господарства. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.