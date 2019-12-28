Обшуки у департаменті Миколаївської міськради: на хабарі викрито керівницю управління
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На хабарі у розмірі 20 тисяч гривень поліція викрила керівницю одного з управлінь Департаменту житлово-комунального господарства. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
"Сьогодні, 28 грудня, співробітники Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області разом із слідчими Заводського відділу поліції ГУНП під процесуальним керівництвом прокуратури Заводського району викрили на хабарі керівницю одного з управлінь Департаменту житлово-комунального господарства", - сказано у повідомленні.
У своєму робочому кабінеті 45-річна жінка отримала частину неправомірної вигоди у сумі 20 тис. грн за підписання актів виконаних робіт із недостовірними відомостями, щодо обсягу виконання робіт, від підконтрольних суб’єктів господарської діяльності.
Задля конспірації від викриття правоохоронними органами до своєї протиправної діяльності зловмисниця залучила свого водія, який після отримання жінкою частини привласнених грошових коштів у своєму службовому кабінеті, виносив грошові кошти із приміщення у службовий автомобіль та в подальшому, через деякий проміжок часу, передав керівниці.
У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що посадові особи Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради з січня 2019 року і по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, вступивши в протиправну змову, здійснювали укладання договорів на виконання робіт із "підконтрольними" їм особисто суб’єктами господарської діяльності, від яких отримували "відкати" у розмірі 10-15% в залежності від вартості укладеного договору.
До своєї протиправної діяльності посадовці залучили керівницю одного з управління Департаменту, яка, виконуючи прямі протиправні вказівки керівництва, що надавались їй під час розмов тет-а-тет або за допомогою месенджерів, зловживаючи службовим становищем, здійснює підписання актів виконаних робіт ряду "підконтрольних" підприємств, без фактичної перевірки обсягів та якості виконання робіт, що як наслідок призводить до завищення фактичної вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних грошових коштів суб’єктам господарської діяльності.
Наразі у приміщенні Департаменту ЖКГ ММР та за місцем проживання і реєстрації фігурантів проводяться санкціоновані обшуки з метою виявлення та фіксації слідів злочину та вчиненого кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та документації.
На підставі проведеного досудового розслідування у рамках кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Слідчі затримали зловмисницю у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.