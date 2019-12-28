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Обыски в департаменте Николаевского горсовета: на взятке разоблачена руководительница управления

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. На взятке в 20 тысяч гривен полиция разоблачила руководительницу одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Сегодня, 28 декабря, сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно со следователями Заводского отдела полиции ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Заводского района разоблачили на взятке руководительницу одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.

В своем рабочем кабинете 45-летняя женщина получила часть неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн за подписание актов выполненных работ по недостоверным сведениям, по объему выполнения работ, от подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации от разоблачения правоохранительными органами в своей противоправной деятельности злоумышленница привлекла своего водителя, который после получения женщиной части присвоенных денежных средств в своем служебном кабинете, выносил денежные средства из помещения в служебный автомобиль и в дальнейшем, через некоторый промежуток времени, передал руководительнице.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что должностные лица Департамента ЖКХ Николаевского городского совета за январь 2019 года и по настоящее время, злоупотребляя служебным положением, вступив в противоправную заговор, осуществляли заключения договоров на выполнение работ по "подконтрольными" им лично субъектами хозяйственной деятельности, от которых получали "откаты" в размере 10-15% в зависимости от стоимости заключенного договора.

К своей противоправной деятельности должностные лица привлекли руководительницу одного из управления Департамента, которая, выполняя прямые противоправные указания руководства, которые предоставлялись ей во время разговоров тет-а-тет или с помощью мессенджеров, злоупотребляя служебным положением, осуществляет подписание актов выполненных работ ряда "подконтрольных" предприятий без фактической проверки объемов и качества выполнения работ, как следствие приводит к завышению фактической стоимости выполненных работ и необоснованному перечислению бюджетных денежных средств субъектам хозяйственной деятельности.

Сейчас в помещении Департамента ЖКХ НГС и по месту жительства и регистрации фигурантов проводятся санкционированные обыски с целью обнаружения и фиксации следов преступления и совершенного уголовного преступления, денежных средств полученных преступным путем и документации.

На основании проведенного предварительного расследования в рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следователи задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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