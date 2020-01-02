В Николаеве уличенную на взятке чиновницу отправили под ночной домашний арест

Так, денежные средства 44-летняя чиновница получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями, по объему выполнения работ, от “подконтрольных” субъектов хозяйственной деятельности.

Кроме того известно, что в 2018 году женщина уже была фигурантом двух уголовных производств за совершение преступлений в сфере служебной деятельности (ч. 1 ст. 366 УК Украины “Служебный подлог” и ч. 1 ст. 367 УК Украины “Служебная халатность”), по которым в 2018 году ей было сообщено о подозрении и материалы дела с обвинительными актами направлены в суд для принятия решения по существу.

“28 декабря следователи задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины и по согласованию с прокуратурой, сообщили о подозрении по трем эпизодам: по двум по ч. 1 и одним — по ч. 3 ст. 368 УК Украины „Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом“, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. 31 декабря суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток”, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на взятке в 20 тысяч гривен полиция разоблачила руководительницу одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства.