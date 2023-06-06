У Миколаєві рівень води зупинився на позначці 23 сантиметри. Загрози підтоплення немає - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Миколаєві, через підрив греблі, вдень рівень води зріс до позначки 23 сантиметри і більше не піднімався. Наразі загрози підтоплення немає. Про це повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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За інформацією Сєнкевича о 14 годині дня, рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см, але подальших змін не зафксовано.
"Стежимо за ситуацією далі. Наразі загрози підтоплення немає. Станом на 16:00, підняття рівня води в акваторії Миколаєва не зафіксовано", - повідомив він.
Доповнення
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси, за даними ДСНС, не буде, але теоретично може підтопити дорогу і тимчасово півострів стане островом. Він також зазначив, що зараз Миколаївська ОДА працює в тісній співпраці з херсонською владою.
Якщо через підрив Каховської ГЕС Кінбурнська коса стане островом - це ускладнить логістику ворога, повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
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