В Миклаеве уровень воды остановился на отметке 23 сантиметра. Угрозы подтопления нет - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Николаеве, из-за подрыва плотины, днем уровень воды вырос до отметки 23 сантиметра и больше не поднимался. Сейчас угрозы подтопления нет. Об этом сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
По информации Сенкевича в 14 часов дня, уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см, но дальнейших изменений не зафиксировано.
"Следим за ситуацией дальше. Сейчас угрозы подтопления нет. По состоянию на 16:00, поднятие уровня воды в акватории Николаева не зафиксировано", - сообщил он.
Дополнение
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но теоретически может подтопить дорогу и временно полуостров станет островом. Он также отметил, что сейчас Николаевская ОГА работает в тесном сотрудничестве с херсонскими властями.
Если из-за подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса станет островом - это усложнит логистику врага, сообщила в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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