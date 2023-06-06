В Миклаеве уровень воды остановился на отметке 23 сантиметра. Угрозы подтопления нет - мэр

Детали

По информации Сенкевича в 14 часов дня, уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см, но дальнейших изменений не зафиксировано.

"Следим за ситуацией дальше. Сейчас угрозы подтопления нет. По состоянию на 16:00, поднятие уровня воды в акватории Николаева не зафиксировано", - сообщил он.

Дополнение

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но теоретически может подтопить дорогу и временно полуостров станет островом. Он также отметил, что сейчас Николаевская ОГА работает в тесном сотрудничестве с херсонскими властями.

Если из-за подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса станет островом - это усложнит логистику врага, сообщила в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне взорвали Каховскую ГЭС, чтобы приостановить процесс деоккупации – Минобороны