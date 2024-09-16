У М'янмі повені на тлі тайфуну "Ягі" забрали життя вже 113 людей

Кількість загиблих у М'янмі від повеней зросла щонайменше до 113, заявив військовий уряд країни після злив, викликаних тайфуном "Ягі", який викликав хаос у деяких частинах Південно-Східної Азії, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Щонайменше 320 000 людей було переміщено, а 64 все ще вважаються зниклими безвісти, сказав представник уряду Зо Мін Тун, згідно з вечірнім випуском новин на державному каналі MRTV.

Несприятливі погодні умови через тайфун "Ягі", найсильніший шторм, що обрушився на Азію цього року, забрали життя сотень людей у ​​В'єтнамі і Таїланді, а паводкові води з річок, що розлилися, затопили міста в обох країнах.

Повінь у М'янмі почалася минулого понеділка, і до п'ятниці, за повідомленнями державних ЗМІ, загинуло щонайменше 74 особи.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ) заявило, що дощі, викликані штормом, в основному торкнулися столиці Нейп'їдо, а також регіонів Мандалай, Магуей і Баго, а також східної та південної частини штату Шан, штатів Мон, Кая та Кайїн.

"Наразі найбільше постраждала центральна частина М'янми, де з пагорбів Шан стікають численні річки та струмки", - заявило УКГВ.

З'явилися повідомлення про нові смерті та зсуви, але збір інформації був утруднений через пошкоджену інфраструктуру та обриви телефонних та інтернет-ліній.

Державні ЗМІ також повідомили, що внаслідок повені було зруйновано п'ять гребель, чотири пагоди та понад 65 000 будинків.

Доповнення

Близько третини з 55 мільйонів людей у ​​М'янмі потребують гуманітарної допомоги, але багато гуманітарних організацій, таких як Міжнародний комітет Червоного Хреста, не можуть працювати в багатьох районах через обмеження доступу та загрозу безпеці.

Після військового перевороту в лютому 2021 року М’янму сколихують заворушення, а значні частини країни охопило насильство.

Екстремальні опади стали більш поширеними та інтенсивними через викликані людиною зміни клімату в більшості регіонів світу, особливо в Європі, більшій частині Азії, центральній та східній частині Північної Америки та частинах Південної Америки, Африки та Австралії. Це пов'язано з тим, що тепліше повітря може утримувати більше водяної пари. У результаті повені, швидше за все, стали частішими і сильнішими в цих місцях, але на них також впливають людські фактори, такі як наявність захисних споруд від повеней та землекористування.