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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мьянме наводнения на фоне тайфуна "Яги" унесли жизни уже 113 человек

В Мьянме наводнения на фоне тайфуна "Яги" унесли жизни уже 113 человек

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 12:25  •  4705 просмотра

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Военное правительство Мьянмы сообщило о 113 погибших в результате наводнений, вызванных тайфуном «Яги». Более 320 000 человек перемещены, 64 считаются пропавшими без вести, повреждена инфраструктура и дома.

Количество погибших в Мьянме от наводнений возросло по меньшей мере до 113, заявило военное правительство страны после ливней, вызванных тайфуном "Яги", который вызвал хаос в некоторых частях Юго-Восточной Азии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По меньшей мере 320 000 человек были перемещены, а 64 все еще считаются пропавшими без вести, сказал представитель правительства Зо Мин Тун, согласно вечернему выпуску новостей на государственном канале MRTV.

Неблагоприятные погодные условия из-за тайфуна "Яги", сильнейшего шторма, обрушившегося на Азию в этом году, унесли жизни сотен людей во Вьетнаме и Таиланде, а паводковые воды из разлившихся рек затопили города в обеих странах.

Наводнение в Мьянме началось в прошлый понедельник, и к пятнице, по сообщениям государственных СМИ, погибло по меньшей мере 74 человека.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что дожди, вызванные штормом, в основном затронули столицу Нейпьидо, а также регионы Мандалай, Магуэй и Баго, а также восточную и южную части штата Шан, штаты Мон, Кая и Кайин.

"Сейчас больше всего пострадала центральная часть Мьянмы, где с холмов Шан стекают многочисленные реки и ручьи", - заявило УКГВ.

Появились сообщения о новых смертях и оползнях, но сбор информации был затруднен из-за поврежденной инфраструктуры и обрывов телефонных и интернет-линий.

Государственные СМИ также сообщили, что в результате наводнения были разрушены пять плотин, четыре пагоды и более 65 000 домов.

Дополнение

Около трети из 55 миллионов человек в Мьянме нуждаются в гуманитарной помощи, но многие гуманитарные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, не могут работать во многих районах из-за ограничений доступа и угрозы безопасности.

После военного переворота в феврале 2021 года Мьянму сотрясают беспорядки, а значительные части страны охватило насилие.

Экстремальные осадки стали более распространенными и интенсивными из-за вызванных человеком изменений климата в большинстве регионов мира, особенно в Европе, большей части Азии, центральной и восточной части Северной Америки и частях Южной Америки, Африки и Австралии. Это связано с тем, что более теплый воздух может удерживать больше водяного пара. В результате наводнения, скорее всего, стали более частыми и сильными в этих местах, но на них также влияют человеческие факторы, такие как наличие защитных сооружений от наводнений и землепользование.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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