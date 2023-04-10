У мережі "Мʼясомаркет" запустили акцію зі збором для ДСНС

Деталі

Щоб додатково подякувати надзвичайникам, мережа магазинів «Мʼясомаркет», яку МХП розвиває разом із партнерами, запустила спеціальну великодню акцію. 10% вартості від кожної купленої у «Мʼясомаркетах» паски зі спеціальною позначкою піде на допомогу підрозділам ДСНС.

Пропозиція, завдяки якій покупці зможуть не тільки скуштувати паску, а й долучитися до доброї справи, триватиме від 7 до 21 квітня. Діє вона у більшості магазинів мережі. Паски, які беруть участь акції, марковані спеціальними наклейками, тож покупці точно оберуть правильний товар.

Ця акція продовжує традицію «Мʼясомаркетів» допомагати нашим супергероям та супергеройкам. На початку 2023 року року «Мʼясомаркети» передали 1,5 тонни готових страв рятувальникам та захисникам у Києві, а в жовтні 2022 року, в дні жахливих ворожих обстрілів, частували безкоштовними перекусами у «Мʼясомаркетах» та Döner Маркетах Києва ЗСУ, працівників надзвичайних служб, поліцію та тероборону міста.

Довідка

Магазини кулінарних рішень «Мʼясомаркет» – мережа, яку МХП спільно з партнерами розвиває в межах трансформації в кулінарну компанію. У магазинах відвідувачі можуть придбати різні види м’яса найвищої якості та готові страви, бакалію, кулінарію, молочні продукти, приправи, соуси і хлібні вироби. У кожному «М’ясомаркеті» працюють м’ясні сомельє. Зараз мережа налічує близько 240 торгових точок у 20-ти областях України.