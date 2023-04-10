В сети "Мясомаркет" запустили акцию со сбором для ГСЧС

Детали

Чтобы дополнительно поблагодарить чрезвычайников, сеть магазинов «Мясомаркет», которую МХП развивает вместе с партнерами, запустила специальную пасхальную акцию. 10% стоимости от каждой купленной в «Мясомаркетах» паски со специальной пометкой пойдет на помощь подразделениям ГСЧС.

Предложение, благодаря которому покупатели смогут не только попробовать пасху, но и приобщиться к доброму делу, продлится с 7 по 21 апреля. Действует оно в большинстве магазинов сети. Паски, которые участвуют в акции, маркированные специальными наклейками, поэтому покупатели точно выберут правильный товар.

Эта акция продолжает традицию «Мясомаркетов» помогать нашим супергероям и супергеройкам. В начале 2023 года «Мясомаркеты» передали 1,5 тонны готовых блюд спасателям и защитникам в Киеве, а в октябре 2022 года, в дни ужасных вражеских обстрелов, угощали бесплатными перекусами в «Мясомаркетах» и Döner Маркетах Киева ВСУ, сотрудников чрезвычайных служб, полицию и тероборону города.

Справка

Магазины кулинарных решений «Мясомаркет» – сеть, которую МХП совместно с партнерами развивает в рамках трансформации в кулинарную компанию. В магазинах посетители могут приобрести различные виды мяса высочайшего качества и готовые блюда, бакалею, кулинарию, молочные продукты, приправы, соусы и хлебные изделия. В каждом «Мясомаркете» работают мясные сомелье. Сейчас сеть насчитывает около 240 торговых точек в 20-ти областях Украины.