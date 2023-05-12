У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У центрі тимчасово окупованого Мелітополя, що у Запорізькій області, пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста. Де саме зранку невдало палять окупанти, з'ясовуємо", - йдеться у повідомлені.
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Вночі на росії, у місті бєлгород, пролунали вибухи. Губернатор бєлгородской області в'ячеслав гладков повідомив про нібито роботу ППО.