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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух - мер

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У центрі тимчасово окупованого Мелітополя, що у Запорізькій області, пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста. Де саме зранку невдало палять окупанти, з'ясовуємо", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо 

Вночі на росії, у місті бєлгород, пролунали вибухи. Губернатор бєлгородской області в'ячеслав гладков повідомив про нібито роботу ППО.

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