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На росії "бавовна": повідомляють про "роботу ППО" над бєлгородом

Київ • УНН

 • 1058047 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. На росії, у місті бєлгород, пролунали вибухи. Гебернатор бєлгородской області в'ячеслав гладков повідомляє про нібито роботу ППО. Про це він пише у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Над бєлгородом та бєлгородським районом спрацювала наша система ППО", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

За попередньою інформацією, обійшлось без постражалих. Оперативні служби уточнюють наслідки подій. 

Нагадаємо 

У росії вранці, 11 травня, заявляли про чергову "бавовну" у курській і брянській областях.

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