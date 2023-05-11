На росії "бавовна": повідомляють про "роботу ППО" над бєлгородом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На росії, у місті бєлгород, пролунали вибухи. Гебернатор бєлгородской області в'ячеслав гладков повідомляє про нібито роботу ППО. Про це він пише у Telegram, передає УНН.
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"Над бєлгородом та бєлгородським районом спрацювала наша система ППО", - йдеться у повідомленні.
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За попередньою інформацією, обійшлось без постражалих. Оперативні служби уточнюють наслідки подій.
Нагадаємо
У росії вранці, 11 травня, заявляли про чергову "бавовну" у курській і брянській областях.