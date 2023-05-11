У курській і брянській областях у рф знову "бавовна"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У росії заявили про чергову "бавовну" у курській і брянській областях, повідомляють очільники російських регіонів, передає УНН.
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У курській області рф губернатор роман старовойт повідомив про нібито 5 прильотів по підстанції тьоткіно. "Частково порушено електропостачання", - написав він у телеграм-каналі.
У брянській області росії губернатор олександр богомаз заявив про нібито "атаку" безпілотника на Клінцовську нафтобазу АТ «Брянскнефтепродукт» ПАТ НК «Роснефть». "Постраждалих немає. Внаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено бетонну основу та цистерну для зберігання нафтопродуктів", - написав він у телеграм-каналі.
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