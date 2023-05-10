У рф оголосили призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі: путін підписав указ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У росії оголосили призов на військові збори військовозобов’язаних, які перебувають у запасі. Відповідний указ підписав російський диктатор володимир путнін. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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«Призвати у 2023 році громадян російської федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових соборів у збройних силах російської федерації, військах національної гвардії російської федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки», - йдеться у документі.
Деталі
росЗМІ пишуть, що збори для військово зобов’язаних у рф проводяться щорічно.
Нагадаємо
У рф запропонували відправити «всю молодь» на пів року на військові збори.