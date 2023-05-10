В рф объявили призыв на военные сборы граждан, находящихся в запасе: путин подписал указ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В россии объявили призыв на военные собрания находящихся в запасе военнообязанных. Соответствующий указ подписал российский диктатор владимир путин. Об этом сообщают РосСМИ, пишет УНН.
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«Призвать в 2023 году граждан российской федерации, находящихся в запасе, для прохождения военных соборов в вооруженных силах российской федерации, войсках национальной гвардии российской федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - говорится в документе.
Детали
росСМИ пишут, что сборы для военнообязанных в рф проводятся ежегодно.
Напомним
В рф предложили отправить «всю молодежь» на полгода на военные сборы.