В рф объявили призыв на военные сборы граждан, находящихся в запасе: путин подписал указ

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«Призвать в 2023 году граждан российской федерации, находящихся в запасе, для прохождения военных соборов в вооруженных силах российской федерации, войсках национальной гвардии российской федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - говорится в документе.

Детали

росСМИ пишут, что сборы для военнообязанных в рф проводятся ежегодно.

Напомним

В рф предложили отправить «всю молодежь» на полгода на военные сборы.