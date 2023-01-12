У рф запропонували відправити "всю молодь" на пів року на військові збори

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"Навченого мобілізаційного резерву для ведення великомасштабної війни, якщо її НАТО розв'яже, ми не маємо. В армії у нас служив один із десяти, а дев'ять осіб із десяти в армії не служили. Який вони складуть резерв? Потрібно все змінювати: проводити збори, треба навчати молодих людей у системі ДТСААФ", - сказав соболєв.

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На його думку, військово-обліковий фах повинні мати "100% молодих людей", а навчатися їм необхідно мінімум пів року. Також він висловився, що те, що часткова мобілізація у росії проходила на базі військових училищ є "неправильним". Натомість він сказав, що потрібно відновити базу мобілізаційного розгортання, яку в країні-агресорі було ліквідовано.

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У ГУР МО України розповіли, що росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак ЗСУ готові до відбиття наступу.