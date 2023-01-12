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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В рф предложили отправить "всю молодежь" на полгода на военные сборы

Киев • УНН

 • 583733 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Депутат госдумы рф, генерал-лейтенант виктор соболев предложил обучать военной специальности "всю российскую молодежь". Свое предложение он аргументировал необходимостью повышения боеспособности "в случае крупномасштабной войны с НАТО", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

В рф предложили отправить "всю молодежь" на полгода на военные сборы

Цитата

"Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, мы не имеем. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они составят резерв? Нужно все менять: проводить сборы, надо обучать молодых людей в системе ДОСААФ", - сказал Соболев.

Детали

По его мнению, военно-учетную специальность должны иметь "100% молодых людей", а обучаться им необходимо минимум полгода. Также он высказался, что то, что частичная мобилизация в россии проходила на базе военных училищ является "неправильным". Вместо этого он сказал, что нужно восстановить базу мобилизационного развертывания, которая в стране-агрессоре была ликвидирована.

Напомним

В ГУР МО Украины рассказали, что россия планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако ВСУ готовы к отражению наступления. 

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