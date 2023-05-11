В курской и брянской областях в рф снова "хлопок"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В россии заявили об очередном "хлопке" в курской и брянской областях, сообщают руководители российских регионов, передает УНН.
Детали
В курской области рф губернатор роман старовойт сообщил о якобы 5 прилетах по подстанции тёткино. "Частично нарушено электроснабжение", - написал он в телеграм-канале.
В брянской области россии губернатор александр богомаз заявил о якобы "атаке" беспилотника на Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». "Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждено бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", - написал он в телеграм-канале.
Напомним
В рф объявили призыв на военные сборы граждан, находящихся в запасе, путин подписал указ.