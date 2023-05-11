На россии "хлопок": сообщают о "работе ПВО" над белгородом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На россии, в городе белгород, раздались взрывы. Гебернатор белгородской области вячеслав гладков сообщает о якобы работе ПВО. Об этом он пишет в Telegram, передает УНН.
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"Над белгородом и белгородским районом сработала наша система ПВО", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оперативные службы уточняют последствия происходящего.
Напомним
В россии, 11 мая, утром заявили об очередном "хлопке" в курской и брянской областях.