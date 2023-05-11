На россии "хлопок": сообщают о "работе ПВО" над белгородом

Цитата

"Над белгородом и белгородским районом сработала наша система ПВО", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оперативные службы уточняют последствия происходящего.

Напомним

В россии, 11 мая, утром заявили об очередном "хлопке" в курской и брянской областях.