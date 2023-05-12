Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - мэр

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"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Прозвучал в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью в россии, а именно в городе Белгород, прогремели взрывы. Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил о якобы работе ПВО.