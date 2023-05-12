Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В центре временно оккупированного Мелитополя, что в Запорожской области, прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Прозвучал в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", - говорится в сообщении.
Напомним
Ночью в россии, а именно в городе Белгород, прогремели взрывы. Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил о якобы работе ПВО.