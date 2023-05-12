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13 марта, 19:26 • 67032 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 112939 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 111102 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 110856 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103691 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100032 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111429 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131881 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - мэр

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - мэр

Киев • УНН

 • 968308 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В центре временно оккупированного Мелитополя, что в Запорожской области, прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Прозвучал в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", - говорится в сообщении. 

Напомним 

Ночью в россии, а именно в городе Белгород, прогремели взрывы. Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил о якобы работе ПВО.

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