Вранці у Мелітополі пролунало два вибухи – Федоров

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"О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель. Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям – у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву - знешкоджують все рашистське", – написав Федоров.

Нагадаємо

12 серпня у Мелітополі Запорізької області було скоєно замах на одного з очільників виборчого штабу "єдиної росії", керівника пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ олега шостака.