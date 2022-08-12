Ранковий вибух у Мелітополі: по заслугам отримав колаборант олег шостак – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні вранці у Мелітополі Запорізької області було скоєно замах на одного з очільників виборчого штабу "єдиної росії", керівника пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ олега шостака. Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
Федоров зазначив, що у Мелітополі розпочалося полювання на колаборантів, які готуються до псевдореферендуму.
"Сьогодні: у колаборантів підгорає "заднє місце". В прямому сенсі. "По заслугам" отримав один з очільників виборчого штабу "єдиної рассєї" – керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ олег шостак. Близький поплічник євгена балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс". Систематично транслюючи в етері карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до "расєї". Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно – його частину тіла для сидіння буквально підірвано", – наголосив мер.
Нагадаємо
Сьогодні вранці Іван Федоров повідомив, що у місті пролунав гучний вибух.