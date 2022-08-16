Утром в Мелитополе раздались два взрыва – Федоров

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"В 7:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель. Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не выходит. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – написал Федоров.

Напомним

12 августа в Мелитополе Запорожской области было совершено покушение на одного из глав избирательного штаба "единой россии", руководителя пропагандистского отдела работы со СМИ олега шостака.