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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утром в Мелитополе раздались два взрыва – Федоров

Киев • УНН

 • 155610 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня утром в Мелитополе Запорожской области, который временно захватили российские войска, возле подстанции раздались два взрыва – остановилась трансляция телевидения с роспропагандой. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров, информирует УНН.

Утром в Мелитополе раздались два взрыва – Федоров

Цитата

"В 7:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель. Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не выходит. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – написал Федоров.

Напомним

12 августа в Мелитополе Запорожской области было совершено покушение на одного из глав избирательного штаба "единой россии", руководителя пропагандистского отдела работы со СМИ олега шостака.

Украинские Национальные Новости

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