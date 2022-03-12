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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 570 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Мелітополі повідомляють про викрадення активістки під час мітингу

У Мелітополі повідомляють про викрадення активістки під час мітингу

Київ • УНН

 • 124852 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Мелітополі повідомляють, що російські окупанти викрали активістку Ольгу Гайсумову з мітингу. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, поширену Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Цитата

“Російські окупанти викрали мелітопольську активістку Ольгу Гайсумову. Інформація про її викрадення з'явилася на Facebook активістки приблизно о 9:30", - йдеться в повідомленні.

Друзі активістки на її сторінці у Facebook зазначили, що Гайсумову викрали просто з мітингу.

Інформація наразі інакше ніяк не підтверджена.

Доповнення

11 березня стало відомо, що окупанти захопили в полон мера міста Івана Федорова під час роботи у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення Мелітополя.

А 12 березня понад 2 000 жителів міста вийшли на протест до захопленої російськими окупантами будівлі райдержадміністрації з вимогою звільнити з полону мера.

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