В Мелитополе сообщают о похищении активистки во время митинга
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Мелитополе сообщают, что российские оккупанты похитили активистку Ольгу Гайсумову с митинга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, распространенную Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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“Российские оккупанты похитили мелитопольскую активистку Ольгу Гайсумову. Информация о ее похищении появилась на Facebook активистки примерно в 9:30", - говорится в сообщении.
Друзья активистки на ее странице в Facebook отметили, что Гайсумову похитили прямо с митинга.
Информация пока иначе никак не подтверждена.
Дополнение
11 марта стало известно, что оккупанты захватили в плен мэра города Ивана Федорова во время работы в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения Мелитополя.
А 12 марта свыше 2 000 жителей города вышли на протест к захваченному российскими оккупантами зданию райгосадминистрации с требованием освободить из плена мэра.