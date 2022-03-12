В Мелитополе сообщают о похищении активистки во время митинга

Цитата

“Российские оккупанты похитили мелитопольскую активистку Ольгу Гайсумову. Информация о ее похищении появилась на Facebook активистки примерно в 9:30", - говорится в сообщении.

Друзья активистки на ее странице в Facebook отметили, что Гайсумову похитили прямо с митинга.

Информация пока иначе никак не подтверждена.

Дополнение

11 марта стало известно, что оккупанты захватили в плен мэра города Ивана Федорова во время работы в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения Мелитополя.

А 12 марта свыше 2 000 жителей города вышли на протест к захваченному российскими оккупантами зданию райгосадминистрации с требованием освободить из плена мэра.