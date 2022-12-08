У Мелітополі на аеродромі гучна "бавовна" - мер

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"Окупанти Мелітополя обрали постійним місце для паління мелітопольський аеродром. Вже мабуть з десяток разів курили і щойно знову - гучна бавовна", - написав Федоров.

За його словами, інформація щодо ворожих втрат уточнюється.

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На авіабазі в окупованому Бердянську, Запорізька область, пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили.