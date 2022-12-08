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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21463 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Мелітополі на аеродромі гучна "бавовна" - мер

У Мелітополі на аеродромі гучна "бавовна" - мер

Київ • УНН

 • 986773 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. На аеродромі у Мелітополі гучна "бавовна". Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН

Цитата

"Окупанти Мелітополя обрали постійним місце для паління мелітопольський аеродром. Вже мабуть з десяток разів курили і щойно знову - гучна бавовна", - написав Федоров.

За його словами, інформація щодо ворожих втрат уточнюється.

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