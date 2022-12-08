На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи: офіційного підтвердження немає
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На авіабазі в окупованому Бердянську, Запорізька область, пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили, передає УНН із посиланням на "Карту повітряних тривог".
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"На авіабазі в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, відлуння Бердянської "бавовни" чутно в селі Урзуф.
"16-50 серія з трьох вибухів. 17-10 серія вибухів. Такий солодкий звук бавовни…. Судячи з систематичного повторення вибухів - щось дуже знатне детонує. Добре", - написав Андрющенко у Telegram.
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