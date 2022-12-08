На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы: официального подтверждения нет

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"На авиабазе в оккупированном Бердянске (Запорожская область) прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.

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Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, эхо Бердянского "хлопка" слышно в селе Урзуф.

"16-50 серия из трех взрывов. 17-10 серия взрывов. Такой сладкий звук хлопка…. Судя по систематическому повторению взрывов - что-то очень знатное детонирует. Хорошо", - написал Андрющенко в Telegram.

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