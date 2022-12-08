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На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы: официального подтверждения нет

Киев • УНН

 • 879393 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На авиабазе в оккупированном Бердянске, Запорожская область, прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы, передает УНН со ссылкой на "Карту воздушных тревог".

Цитата

"На авиабазе в оккупированном Бердянске (Запорожская область) прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, эхо Бердянского "хлопка" слышно в селе Урзуф.

"16-50 серия из трех взрывов. 17-10 серия взрывов. Такой сладкий звук хлопка…. Судя по систематическому повторению взрывов - что-то очень знатное детонирует. Хорошо", - написал Андрющенко в Telegram.

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