В Мелитополе на аэродроме громкий "хлопок" - мэр

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"Оккупанты Мелитополя выбрали постоянным место для курения мелитопольский аэродром. Уже пожалуй с десяток раз курили и снова - громкий хлопок", - написал Федоров.

По его словам, информация по потерям врага уточняется.

Ранее

На авиабазе в оккупированном Бердянске, Запорожская область, прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы.