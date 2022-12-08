В Мелитополе на аэродроме громкий "хлопок" - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На аэродроме в Мелитополе громкий "хлопок". Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
"Оккупанты Мелитополя выбрали постоянным место для курения мелитопольский аэродром. Уже пожалуй с десяток раз курили и снова - громкий хлопок", - написал Федоров.
По его словам, информация по потерям врага уточняется.
Ранее
На авиабазе в оккупированном Бердянске, Запорожская область, прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы.