У Мексиці перебувають понад 9,4 тисяч осіб з караванів мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Порядку 9,47 тисяч осіб з караванів центральноамериканських мігрантів в даний час знаходяться на території Мексики. Такі дані привели Палаті депутатів парламенту країни представники Національного інституту міграції (ісп. INM), повідомила в четвер на своєму сайті газета Milenio, інформує УНН.
За інформацією відомства, ці люди знаходяться в штатах Нижня Каліфорнія Північна, Сонора, Халіско, Веракрус, а також в Мехіко. Співробітники INM також розповіли, що депортували з Мексики трохи більше 4 тисяч людей, з них 1,67 тисяч — повітряним шляхом. Раніше на цьому тижні глава INM Тонатіу Гільєн повідомив, що в США за останній час були затримані в цілому 800 нелегальних мігрантів, які проникли туди з Мексики.
Нагадуємо, близько 500 вихідців із країн Центральної Америки 25 листопада спробували прорватися з мексиканського міста Тіхуана на кордоні з США на територію сусідньої країни. Американські силовики використовували проти них сльозогінний газ. Пізніше в той же день влада Мексики оголосила, що підвищить заходи безпеки на кордоні, а також депортує тих мігрантів, хто вдався до насильства і брав участь у заворушеннях.