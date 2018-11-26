Сотні мігрантів намагалися прорватися в США, біля кордону почалися заворушення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Як мінімум 500 нелегальних мігрантів з країн Центральної Америки спробували прорватися в неділю в США з території Мексики в районі міста Тіхуана. Про це повідомила газета Milenio, інформує УНН.
Масовій спробі нелегально перетнути кордон передував мирний марш за участю приблизно 5 тисяч мігрантів. Частина з них пізніше прорвала оточення, організоване працівниками Федеральної поліції, і кинулася до кордону. Співробітники силових відомств США застосували проти них сльозогінний газ. Відомостей про постраждалих або затриманих не надходило.
Після спроби прориву Митно-прикордонна служба США закрила великий прикордонний перехід “Сан-Ісідро” між містом Сан-Дієго в США і Тіхуаною.
У мексиканському штаті Нижня Каліфорнія в районі кордону з США знаходяться кілька тисяч вихідців з країн Центральної Америки, які хочуть потрапити на територію сусідньої країни. Незадоволені масовим прибуттям мігрантів жителі Тіхуани 18 листопада провели масову акцію протесту проти їх присутності в місті.
▶ Así cruzaron migrantes hacia el puento fronterizo en 'El Chaparral'https://t.co/pYQoHf4i0y pic.twitter.com/2Q0XSrCrnG— Milenio.com (@Milenio) 25 листопада 2018 р.
▶ La border patrol disparó gas lacrimógeno a migrantes https://t.co/pYQoHf4i0y pic.twitter.com/76QXddDrJS— Milenio.com (@Milenio) 25 листопада 2018 р.