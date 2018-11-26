Сотни мигрантов пытались прорваться в США, у границы начались беспорядки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Как минимум 500 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки попытались прорваться в воскресенье в США с территории Мексики в районе города Тихуана. Об этом сообщила газета Milenio, информирует УНН.
Массовой попытке нелегально пересечь границу предшествовал мирный марш с участием примерно 5 тысяч мигрантов. Часть из них позднее прорвала оцепление, организованное сотрудниками Федеральной полиции, и бросилась к границе. Сотрудники силовых ведомств США применили против них слезоточивый газ. Сведений о пострадавших или задержанных не поступало.
После попытки прорыва Таможенно-пограничная служба США закрыла крупный пограничный переход “Сан-Исидро” между городом Сан-Диего в США и Тихуаной.
В мексиканском штате Нижняя Калифорния в районе границы с США находятся несколько тысяч выходцев из стран Центральной Америки, которые хотят попасть на территорию соседней страны. Недовольные массовым прибытием мигрантов жители Тихуаны 18 ноября провели массовую акцию протеста против их присутствия в городе.
▶ Así cruzaron migrantes hacia el puento fronterizo en ’El Chaparral " https://t.co/pYQoHf4i0y pic.twitter.com/2Q0XSrCrnG— Milenio.com (@Milenio) 25 ноября 2018
▶ La border patrol disparó gas lacrimógeno a migrantes https://t.co/pYQoHf4i0y pic.twitter.com/76QXddDrJS— Milenio.com (@Milenio) 25 ноября 2018