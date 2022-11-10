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У Маріуполі річка стала болотного кольору: радник мера вказує на екологічні проблеми

У Маріуполі річка стала болотного кольору: радник мера вказує на екологічні проблеми

Київ • УНН

 • 263084 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі на Донеччині річка Кальчик набула нетиповий болотний колір з синім відтінком. Ймовірно це перші видимі наслідки екологічної проблеми міста, зазначив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Річка Кальчик набула нетиповий болотний колір з синім віддтінком (як би дико це не звучало). Причина на зараз невідома через відсутність доступу до даних. Найбільш ймовірно це перші видимі наслідки екологічної проблеми міста, а саме отруєння грунту, неконтрольоване розповсюдження промислового пилу з заводів та непрацююча каналізація», - написав Андрющенко.

Деталі

Окрім того, радник мера повідомив, що ситуація з теплопостачанням у Маріуполі перетнула межу критичності.

«Абсолютна більшість будинків та людей без тепла. До того, наявна тенденція критичного виводу з ладу електропостачання через надвелике навантаження електрообігрівачами», - зазначив Андрющенко.

Доповнення

Повідомлялося, що окупанти відкрили у Маріуполі величезний морг. У місті надвисока кількість смертей.

Біля Маріуполя виявлено понад 1500 нових могил, про що свідчать нові супутникові знімки.

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