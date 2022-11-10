В Мариуполе река стала болотного цвета: советник мэра указывает на экологические проблемы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области река Кальчик приобрела нетипичный болотный цвет с синим оттенком. Вероятно, это первые видимые последствия экологической проблемы города, отметил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.
Цитата
«Река Кальчик приобрела нетипичный болотный цвет с синим оттенком (как бы дико это ни звучало). Причина сейчас неизвестна из-за отсутствия доступа к данным. Наиболее вероятно, это первые видимые последствия экологической проблемы города, а именно отравление почвы, неконтролируемое распространение промышленной пыли с заводов и неработающая канализация», - написал Андрющенко.
Детали
Кроме того, советник мэра сообщил, что ситуация с теплоснабжением в Мариуполе пересекла предел критичности.
«Абсолютное большинство домов и людей без тепла. К тому же, имеется тенденция критического вывода из строя электроснабжения из-за сверхбольшой нагрузки электрообогревателями», - отметил Андрющенко.
Дополнение
Сообщалось, что оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей.
Возле Мариуполя обнаружено более 1500 новых могил, о чем свидетельствуют новые спутниковые снимки.