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У Маріуполі продовжує зростати рівень смертності: за тиждень померло 178 людей – радник мера

Київ • УНН

 • 170634 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. За тиждень у Маріуполі зареєстровано 14 нових випадків гострої кишкової інфекції. Протягом цього часу в місті померло 178 людей. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

У Маріуполі продовжує зростати рівень смертності: за тиждень померло 178 людей – радник мера

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“За тиждень зареєстровано плюс 14 випадків гострої кишечникової інфекції. З урахуванням 17 випадків на минулому тижні, можна казати про наявність перших прямих ознак епідемічного розповсюдження інфекційної хвороби. Померло (відповідно до реєстрації в моргу – ред.) від “природних” причин 178 людей, з них 43 в лікарнях. Рівень смертності продовжує зростати”, – написав Андрющенко.

Деталі

За словами радника мера, “відновлення” Маріуполя російською окупаційною владою майже зупинено. Попри ілюзію “мурашнику”, з міста поїхали тульські підрядники, які  займались Лівобережним районом. Також зупинено розбір завалів, будівництво не розпочато, відновлення електрики та водопостачання майже не просувається. Така ситуація по всьому місту, крім “нового кварталу” на Купріна та перебудови філармонії в судилище.

“Теплопостачання. Без підготовки. Попри гучні обіцянки. Опресування теплотрас та перевірки водоводів не проводяться, що прямо вказує на чергову брехню окупаційної адміністрації про тепло”, – додав радник.

За його словами, окупанти в місті бояться страха спротиву. Зокрема, ймовірно через це, сталася стрілянина в районі Старого Криму. Також бойовики “днр” збили ще один гелікоптер росіян. Всі сім’ї військових окупантів після кримської "бавовни" терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Білосарайська Коса.

“При тому, у гауляйтера Іващенка кількість охоронців зросла з 4 до 7. Страх панує серед колаборантів та верхівки Маріупольских окупантів. І це - хороша новина…Координація дій окупантів між собою вражає. Маріупольский порт замер. Обіцяний паром ще жодного разу не зайшов в порт - і це теж гарна новина”, – пише Андрющенко.

Доповнення

Міський голова Маріуполі Вадим Бойченко повідомив журналісту УНН, що окупанти у місті руйнують всі ознаки української державності, а з музеїв у бік Донецька вивозять пам’ятки культури.

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