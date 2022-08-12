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В Мариуполе продолжает расти уровень смертности: за неделю умерло 178 человек – советник мэра

Киев • УНН

 • 170634 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. За неделю в Мариуполе зарегистрировано 14 новых случаев острой кишечной инфекции. За это время в городе умерло 178 человек. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

В Мариуполе продолжает расти уровень смертности: за неделю умерло 178 человек – советник мэра

Цитата

“За неделю зарегистрировано плюс 14 случаев острой кишечной инфекции. С учетом 17 случаев на прошлой неделе можно говорить о наличии первых прямых признаков эпидемического распространения инфекционной болезни. Умерло (в соответствии с регистрацией в морге – ред.) от “естественных” причин 178 человек, из них 43 в больницах. Уровень смертности продолжает расти”, – написал Андрющенко.

Детали

По словам советника мэра, “восстановление” Мариуполя российскими оккупационными властями почти остановлено. Несмотря на иллюзию “муравейника”, из города уехали тульские подрядчики, которые  занимались Левобережным районом. Также остановлен разбор завалов, строительство не начато, восстановление электричества и водоснабжения почти не продвигается. Такая ситуация по всему городу, кроме “нового квартала” на Куприне и перестройки филармонии в судилище.

“Теплоснабжение. Без подготовки. Несмотря на громкие обещания. Опрессовка теплотрасс и проверки водоводов не проводятся, что прямо указывает на очередную ложь оккупационной администрации о тепле”, – добавил советник.

По его словам, оккупанты в городе боятся страха сопротивления. В частности, вероятно из-за этого произошла стрельба в районе Старого Крыма. Также боевики “днр” сбили еще один вертолет россиян. Все семь военных оккупантов после крымского "хлопка" срочно покинули побережье от с. Мелекино в с. Белосарайская Коса.

“При этом у гауляйтера Иващенко количество охранников возросло с 4 до 7. Страх царит среди коллаборантов и верхушки Мариупольских оккупантов. И это – хорошая новость… Координация действий оккупантов между собой впечатляет. Мариупольский порт замер. Обещанный паром еще ни разу не зашел в порт – и это тоже хорошая новость”, – пишет Андрющенко.

Дополнение

Городской голова Мариуполи Вадим Бойченко сообщил журналисту УНН, что оккупанты в городе разрушают все признаки украинской государственности, а из музеев в сторону Донецка вывозят памятники культуры.

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