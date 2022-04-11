У Маріуполі окупанти захопили екіпаж судна під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Hа території Маріупольського морського торгівельного порту військовими рф були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії. Серед них 18 українців. Про це у своєму Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
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"Hа території Маріупольського морського торгівельного порту, військовими Російської Федерації були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії, та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька", - написала Денісова.
Деталі
За її словами, 18 осіб є громадянами України, 1 – громадянин Єгипту. Зв’язку із екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.
"Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту", - повідомила Денісова.
Вона наголосила, що такими діями рф порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - написала Денісова.
Доповнення
Державна прикордонна служба України повідомила, що у морському порту Маріуполя тоне обстріляне російськими окупантами цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, один член екіпажу дістав поранення.
Бійці полку "Азов" надали допомогу екіпажу судна під прапором Домініканської Республіки, яке обстріляли російські окупанти у морському порту Маріуполя.