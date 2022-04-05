У порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами іноземне судно: є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У морському порту Маріуполя тоне обстріляне російськими окупантами цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, один член екіпажу дістав поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.
Цитата
"Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, внаслідок обстрілу загорілося машинне відділення судна. Один член екіпажу дістав поранення.
Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал SOS та повідомив: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".
Через пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала дедалі більшу площу.
Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.
На судні триває пожежа, воно поступово йде під воду. Через постійні обстріли неможливо провести рятувальну операцію.
Нагадаємо
Російські окупанти призначили нового “мера” зруйнованого Маріуполя. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.