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В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами иностранное судно: есть раненый

Киев • УНН

 • 118967 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В морском порту Мариуполя тонущее обстрелянное российскими оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, один член экипажа получил ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами иностранное судно: есть раненый

Цитата

"Ночью, во время очередного обстрела с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось возле одного из причалов", — говорится в сообщении.

Детали 

Как отметили, в результате обстрела загорелось машинное отделение судна. Один член экипажа получил ранение.

Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал SOS и сообщил: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне продолжается пожар, оно постепенно уходит под воду. Из-за постоянных обстрелов невозможно провести спасательную операцию.

Напомним

Российские оккупанты назначили нового “мэра” разрушенного Мариуполя. Им стал государственный предатель из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.

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