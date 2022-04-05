В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами иностранное судно: есть раненый

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"Ночью, во время очередного обстрела с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось возле одного из причалов", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в результате обстрела загорелось машинное отделение судна. Один член экипажа получил ранение.

Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал SOS и сообщил: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне продолжается пожар, оно постепенно уходит под воду. Из-за постоянных обстрелов невозможно провести спасательную операцию.

Напомним

Российские оккупанты назначили нового “мэра” разрушенного Мариуполя. Им стал государственный предатель из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.