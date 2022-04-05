Бійці "Азову" допомогли екіпажу іноземного судна, яке окупанти обстріляли у порту Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Бійці полку "Азов" надали допомогу екіпажу судна під прапором Домініканської Республіки, яке обстріляли російські окупанти у морському порту Маріуполя. Про це УНН повідомляє з посиланням на полк "Азов" – Маріуполь.
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"Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". В результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час, як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначили, у заблокованому маріупольському порту також знаходяться два судна з Мальти та судно з Ямайки і Ліберії.
"На одному з суден є громадяни Туреччини", - інформує полк "Азов".
Доповнення
Державна прикордонна служба України повідомила, що у морському порту Маріуполя тоне обстріляне російськими окупантами цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, один член екіпажу дістав поранення.