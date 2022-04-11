В Мариуполе оккупанты захватили экипаж судна под флагом Либерии. Моряков вывезли в неизвестном направлении - омбудсмен

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"На территории Мариупольского морского торгового порта, военными Российской Федерации были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии, и жена капитана судна, которая в то время находилась на борту. По предварительным данным они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка", - написала Денисова.

Детали

По ее словам, 18 человек являются гражданами Украины, 1 - гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно.

"Сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее должен был следовать в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18 - му причалу Мариупольского порта", - сообщила Денисова.

Она отметила, что такими действиями рф нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола № 4 к Конвенции.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - написала Денисова.

Дополнение

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в морском порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, один член экипажа получил ранения.

Бойцы полка "Азов" оказали помощь экипажу судна под флагом Доминиканской Республики, которое обстреляли российские оккупанты в морском порту Мариуполя.