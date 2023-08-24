У Маріуполі кадирівці конфліктують з поліцією окупантів

Цитата

«Свято продовжується. На зв’язку Маріуполь. Новий конфлікт між кадирівцями та тепер поліцаями. Прямо зараз проспект Миру - вже купа Ахмату та маріупольсько-донецькі зрадники. Конфліктують. Когось не того поліція окупантів спробувала затримати. Може сьогодні врешті решт лаштують дуель? Свято ж», - написав Андрющенко у Talagram.

Доповнення

Раніше Андрющенко повідомляв, що в тимчасово окупованому Маріуполі кадирівці нападали на росіян. Тоді лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. Як згодом з’ясувалося, конфлікт стався через те, що військова комендатура зупинила автомобіль чеченця, набитий зброєю без жодного документа.

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