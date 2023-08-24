В Мариуполе кадыровцы конфликтуют с полицией оккупантов

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«Праздник продолжается. На связи Мариуполь. Новый конфликт между кадыровцами и теперь полицаями. Прямо сейчас проспект Мира - уже куча Ахмата и мариупольско-донецкие предатели. Конфликтуют. Кого-то не того полиция оккупантов попыталась задержать. Может сегодня в конце концов готовят дуэль? Праздник же», - написал Андрющенко в Talagram.

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Ранее Андрющенко сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе кадыровцы нападали на россиян. Тогда раздавались выстрелы и две машины скорой помощи кого-то вывезли. Как впоследствии выяснилось, конфликт произошел из-за того, что военная комендатура остановила автомобиль чеченца, набитый оружием без всякого документа.

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