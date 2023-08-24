В Мариуполе кадыровцы конфликтуют с полицией оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Во временно захваченном Мариуполе кадыровцы конфликтуют с полицией оккупантов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Праздник продолжается. На связи Мариуполь. Новый конфликт между кадыровцами и теперь полицаями. Прямо сейчас проспект Мира - уже куча Ахмата и мариупольско-донецкие предатели. Конфликтуют. Кого-то не того полиция оккупантов попыталась задержать. Может сегодня в конце концов готовят дуэль? Праздник же», - написал Андрющенко в Talagram.
Дополнение
Ранее Андрющенко сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе кадыровцы нападали на россиян. Тогда раздавались выстрелы и две машины скорой помощи кого-то вывезли. Как впоследствии выяснилось, конфликт произошел из-за того, что военная комендатура остановила автомобиль чеченца, набитый оружием без всякого документа.
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