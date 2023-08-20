У Маріуполі кадирівці напали на росіян: лунали постріли, на дахах стояли снайпери
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Маріуполі кадирівці напали на росіян. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. Конфлікт стався через те, що військова комендатура зупинила автомобіль чеченця, набитий зброєю без жодного документа. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Андрющенко 19 серпня повідомляв, що кадирівці в Маріуполі напали на росіян.
Цитата
«У районі "Кірова" (на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів) зібралася група автомобілів з кадирівцями та росіянами (не кадирівцями). Всі військові. (Панував – ред.) галас, постріли. За останні пів години кількість автомобілів на фото збільшилася на близько 20 одиниць», - написав Андрющенко у Talagram.
За його словами, росіяни, ті що “русские” викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт.
Андрющенко зазначив, що весь конфлікт продовжувався до 22:00 19 серпня.
«Понаїхали й Ахмат і росіяни. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22-ї ночі дійшли якоїсь згоди та роз'їхались. На жаль, без масових стрілянин один в одного. Причина скандалу стала відома. Військова комендатура зупинила авто чеченця, набитого зброєю без жодного документа. І понеслось», - розповів Андрющенко.
Доповнення
Андрющенко повідомляв, що під час святкування російського “дня вмф” на військовому обʼєкті окупантів отруївся офіцерський склад. У важкому стані потрапили до шпиталю 17 загарбників, двоє з них померли.