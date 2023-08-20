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В Мариуполе кадыровцы напали на россиян: раздавались выстрелы, на крышах стояли снайперы

Киев • УНН

 • 3966213 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе кадыровцы напали на россиян. Раздавались выстрелы и две машины скорой помощи кого-то вывезли. Конфликт произошел из-за того, что военная комендатура остановила автомобиль чеченца, набитый оружием без единого документа. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Андрющенко 19 августа сообщал, что кадыровцы в Мариуполе напали на россиян.

Цитата

«В районе "Кирова" (на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов) собралась группа автомобилей с кадыровцами и русскими (не кадыровцами). Все военные (царил – ред.) шум, выстрелы. За последние полчаса количество автомобилей на фото увеличилось на около 20 единиц», - написал Андрющенко в Talagram.

По его словам, русские, те что “русские” вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт.

Андрющенко отметил, что весь конфликт продолжался до 22:00 19 августа.

«Понаехали и Ахмат, и русские. Раздавались выстрелы и две машины скорой помощи кого-то вывезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 часов ночи пришли к какому-то согласию и разъехались. К сожалению, без массовых стрельб друг в друга. Причина скандала стала известна. Военная комендатура остановила авто чеченца, набитого оружием без единого документа. И понеслось», - рассказал Андрющенко.

Дополнение

Андрющенко сообщал, что во время празднования российского “дня ВМФ” на военном объекте оккупантов отравился офицерский состав. В тяжелом состоянии попали в госпиталь 17 захватчиков, двое из них умерли.

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