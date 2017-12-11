У Львові запрацювала фабрика Миколая
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні у Львові офіційно відкрили фабрику Святого Миколая, передає кореспондент УНН.
Уже традиційно “фабрика” діє у Львівському палаці мистецтв.
Упродовж 11-15 грудня, а також 17 грудня волонтери, помічники Миколая будуть працювати у відділах прийому подарунків.
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“Наше основне завдання справлятись з тою кількістю подарунків, які приносять люди. Тут ми їх розділяємо на різні відділи — іграшки, солодощі, канцелярське приладдя, дитячі книжки та засоби гігієни. Волонтерам доводиться працювати щодня до пізньої ночі. Однак, така доброчинність нас аж ніяк не втомлює, а навпаки додає сил”, — розповів волонтер Павло Фарина.
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Цьогоріч волонтерами акції зголосились бути вісімсот молодих людей. Очікується, що півтисячі помічників Святого Миколая завітають до дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.
Помічники Миколая будуть розносити подарунки вісімнадцятого грудня.