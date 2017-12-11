Во Львове заработала фабрика Николая
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня во Львове официально открыли фабрику Святого Николая, передает корреспондент УНН.
Уже традиционно "фабрика" действует во Львовском дворце искусств.
В течение 11-15 декабря, а также 17 декабря волонтеры, помощники Николая будут работать в отделах приема подарков.
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"Наша основная задача справляться с тем количеством подарков, которые приносят люди. Здесь мы их разделяем на различные отделы - игрушки, сладости, канцелярские принадлежности, детские книги и средства гигиены. Волонтерам приходится работать ежедневно до поздней ночи. Однако, такая благотворительность нас отнюдь не утомляет, а наоборот придает сил", - рассказал волонтер Павел Фарина.
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В этом году волонтерами акции согласились быть восемьсот молодых людей. Ожидается, что полтысячи помощников Святого Николая посетят детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Помощники Николая будут разносить подарки восемнадцатого декабря.