У Львові встановили аноніма, який "замінував" вокзал
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 лютого. УНН. У ході перевірки залізничного вокзалу Львова вибухонебезпечних предметів не знайшли. Особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування, встановили. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.
"Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як зазначили в поліції, особа аноніма, який надав неправдиве повідомлення, була встановлена.
"Ним виявився неодноразово судимий 40-річний житель Мостиського району. Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні анонім повідомив поліції про замінування залізничного вокзалу у Львові.