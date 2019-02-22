У Львові встановили аноніма, який "замінував" вокзал

"Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначили в поліції, особа аноніма, який надав неправдиве повідомлення, була встановлена.

"Ним виявився неодноразово судимий 40-річний житель Мостиського району. Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні анонім повідомив поліції про замінування залізничного вокзалу у Львові.